Опубликован промежуточный отчет по причинам катастрофы с вертолетом на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Опубликован промежуточный отчет о результатах расследования авиакатастрофы МИ-8 на Курильском озере в августе. Отчет подготовлен комиссией по расследованию авиапроисшествий Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает ИА «Кам 24».

По данным, опубликованным МАК, на момент вылета на кордон Озерный, куда направлялось воздушное судно, погода из-за приземного тумана не соответствовала условиям правил визуальных перелетов. Также отмечается, что командир разбившегося Ми-8 не имел допуска к полетам по приборам, а на вертолете не была установлена система раннего предупреждения о близости земли.

Утром 12 августа в районе Курильского озера на Камчатке разбился вертолет МИ-8 компании «Витязь-Аэро». На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, среди них был один ребенок. В результате крушения погибли восемь человек.