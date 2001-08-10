В Южно-Сахалинске из-за короткого замыкания эвакуировался Лицей №1

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 15 ноября диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в лицее № 1 по адресу: ул. Комсомольская, 191А. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление помещения столовой, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

При разведке обстановки установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания в электрощите. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались более 300 человек.

В выезде участвовали 25 сотрудников и 5 единиц техники МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет.Причины возгорания устанавливаются.