В Южно-Сахалинске из-за короткого замыкания эвакуировался Лицей №1
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром 15 ноября диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в лицее № 1 по адресу: ул. Комсомольская, 191А. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление помещения столовой, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
При разведке обстановки установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания в электрощите. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались более 300 человек.
В выезде участвовали 25 сотрудников и 5 единиц техники МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет.Причины возгорания устанавливаются.
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