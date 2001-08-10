Только после вмешательства прокуратуры в Ногликах заменили ветхий водопровод

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области с привлечением прокурора Ногликского района проведена проверка жалобы на ненадлежащее водоснабжение жителей Ноглик.

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности ресурсоснабжающей организации, в связи с чем прокуратурой Ногликского района в суд направлено исковое заявление о возложении на ресурсоснабжающую организацию обязанности провести замену участка водопровода. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Заявленные прокурором требования судом поддержаны. Кроме того, по инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами» в виде штрафа.

В целях исполнения судебного решения ресурсоснабжающей организацией произведена замена ветхого участка водопроводной сети, проведено техническое освидетельствование сетей водоснабжения.