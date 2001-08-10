Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2021
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Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
09:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах пьяный водитель без прав "улетел" в кювет

В Ногликах пьяный водитель без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранним утром 13 ноября 33-летний сахалинец, не имея права на управление транспортами средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Тойота Мастер Эйс Сурф", двигался в северном направлении, по улице Пограничной в п. Ноглики. В районе дома № 21 не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювети перевернулся.

В результате ДТП, водитель получил травмы.

По данному факту провалится проверка.

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