09:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Ногликах пьяный водитель без прав "улетел" в кювет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранним утром 13 ноября 33-летний сахалинец, не имея права на управление транспортами средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Тойота Мастер Эйс Сурф", двигался в северном направлении, по улице Пограничной в п. Ноглики. В районе дома № 21 не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювети перевернулся.
В результате ДТП, водитель получил травмы.
По данному факту провалится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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