Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2021
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Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
09:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине "Круизер" вылетел на встречку и снес два автомобиля

На Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 13 ноября 47-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», двигался в западном направлении по улице Лермонтова в Южно-Сахалинске. В районе 4 километра при совершении обгона не справился с управлением, допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилями «МАЗДА ЛЕВАНТЕ» и «ТОЙОТА ХАЙЛЮКС СУРФ». После столкновения автомобиль «МАЗДА ЛЕВАНТЕ» опрокинулся на обочину справа, по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», водитель и пассажир автомобиля «МАЗДА ЛЕВАНТЕ» получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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