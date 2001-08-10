На Сахалине найдены подростки, заблудившиеся накануне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 ноября в 16.30 оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в районе горы Высокая (вблизи села Весточка), ушли гулять и заблудились двое подростков 2004 и 2006 годов рождения. На поиски немедленно выехали спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 4 человека и 1 единицы техники.

В 22.10 подростки обнаружены у подножья г. Высокая спасателями ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области и в 01.26 выведены из леса и переданы родителям. В медицинской помощи не нуждаются, рассказали ТИА "Острова" у региональном МЧС.