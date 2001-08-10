Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ – покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

Установлено, что фигурант в дневное время встретился с двумя товарищами, в компании которых находились еще двое ранее незнакомых ему граждан. Мужчины сели в автомобиль и поехали к водопаду, расположенному в Макаровском районе.

Граждане совершили остановку в районе строийки

и направились пешком на водопад.

Когда они возвращались, фигурант шел последним и решил зайти в незапертый строительный вагончик, откуда похитил планшет. После чего он сел в автомобиль. В это время к нему подошел гражданин и поинтересовался, что он делал в данном вагончике. В ответ мужчины заблокировали двери транспортного средства изнутри, тогда незнакомец стал фотографировать их автомобиль Испугавшись, фигурант вышел из машины и оставил планшет на стуле. Далее участники конфликта поспешили скрыться, а мужчина обратился в полицию.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.