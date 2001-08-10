Два сахалинца украли сейф с выручкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 21 и 24 лет, обвиняемых в совершении кражи сейфа, в котором находилось более полумиллиона рублей., рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 24-летний обвиняемый работал шиномонтажником в одном из автомобильных магазинов города, но потом был уволен за прогул. Позже, он вспомнил, что в данном магазине находится металлический сейф, в котором хранится выручка, и решил похитить его. Обдумав и спланировав кражу, а также пути отхода, он решил найти себе помощника. Молодой человек попросил 21-летнего знакомого помочь перевести ему якобы личные вещи, не сообщив о своих истинных намерениях. Второй фигурант нашел для этого водителя с личным автомобилем. Втроем молодые люди направились на машине к тому самому магазину. Остановившись неподалеку от места назначения, фигуранты направились в сторону торговой точки окольными путями.

Добравшись до места, 24-летний обвиняемый проник в магазин через пристройку. Находясь в помещении, он взял указанный сейф и передал своему товарищу.

Покинув вместе территорию магазина, они сели в машину и уехали. По дороге 24-летний злоумышленник попросил водителя отвезти их к дому в районе проспекта Мира. Взломав сейф при помощи отвертки, он обнаружил внутри более полумиллиона рублей, 20 тысяч из них он отдал своему 21-летнему товарищу, а также дал 2 тысячи рублей водителю, который не знал о совершенной краже, за то, что отвёз их к магазину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.