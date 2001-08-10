Сахалинец обокрал уснувшего земляка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении двух краж на общую сумму ущерба около 50 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскрй области.
Установлено, что фигурант находился в одном из досуговых заведений Южно-Сахалинска, где употреблял спиртное в компании знакомых. В какой-то момент один из товарищей уснул за столом. Другие вышли на улицу. В это время фигурант, увидел на пальце уснувшего мужчины золотое кольцо и решил его похитить. Воспользовавшись ситуацией и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он снял украшение и спрятал в карман. Позже, похищенное кольцо мужчина сдал в ломбард, выручив за него примерно 8 тысяч рублей, которые, впоследствии, потратил на личные нужды. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.
Также фигурант причастен к еще одной краже. Мужчина вместе со своим знакомым занимался установкой забора на территории земельного участка, принадлежащего потерпевшему, в селе Березняки. Там же был расположен двухэтажный дом, в котором хранились различные электроинструменты. У обвиняемого был ключ от данного помещения, который ему оставил владелец. В один из дней, фигурант обнаружил внутри электроинструменты и решил их похитить. Мужчина взял мешок и сложил все в него, после чего с данным имуществом покинул участок. Позже злоумышленник сдал похищенные инструменты в ломбард, выручив за них примерно 5 тысяч рублей. Ущерб, причиненный владельцу имущества, составил 23 тысячи рублей.
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