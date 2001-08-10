Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2021
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15:29, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Желая трудоустроится, сахалинец подделал документы

Желая трудоустроится, сахалинец подделал документы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Органом дознания отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч 3 ст.327 УК (Приобретение в целях использования заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права), рассказали ТИА "Острова" в региональной пресс-сдужбе УМВД РФ.

Основанием для принятия данного решения явились достаточные данные, собранные в ходе доследственной проверки. Установлено, что в прошлом году указанный мужчина приобрёл у местного жителя 1985 года рождения несколько свидетельств о прохождении различных курсов подготовки для работы на морском транспорте. 

В отношении изготовителя также было возбуждено уголовное дело.

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