Желая трудоустроится, сахалинец подделал документы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Органом дознания отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч 3 ст.327 УК (Приобретение в целях использования заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права), рассказали ТИА "Острова" в региональной пресс-сдужбе УМВД РФ.
Основанием для принятия данного решения явились достаточные данные, собранные в ходе доследственной проверки. Установлено, что в прошлом году указанный мужчина приобрёл у местного жителя 1985 года рождения несколько свидетельств о прохождении различных курсов подготовки для работы на морском транспорте.
В отношении изготовителя также было возбуждено уголовное дело.
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