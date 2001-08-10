Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2021
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Сотрудник курьерской службы на Сахалине проиграл чужие деньги на ставках

Сотрудник курьерской службы на Сахалине проиграл чужие деньги на ставках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя областного центра, который обвиняется вмошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской облсти.

Установлено, что обвиняемый работал в должности логиста в курьерской компании. В ходе осуществления своей трудовой деятельности он выдавал грузы курьерам для последующей доставки получателям, после чего курьеры должны были сдавать денежные средства, полученные от клиентов в кассу компании. Имея определенные финансовые трудности ввиду того, что был азартным игроком, фигурант стал думать, где ему взять деньги. Доступа к денежным средствам, полученным от клиентов курьерами или экспедиторами, он не имел. Один из экспедиторов, будучи новым сотрудником, обратился к обвиняемому за помощью, поскольку не знал, как внести в кассу денежные средства от клиента. Фигурант сказал, что их можно передать ему, а он уже самостоятельно оформит их. Молодой человек поверил злоумышленнику и отдела ему деньги.

Таким образом, обвиняемый ввел в заблуждение нового сотрудника. В последующем, он получал от него деньги, но в кассу не вносил, а присваивал себе. Всего, таким способом фигурант успел похитить более 250 тысяч рублей, которые, впоследствии, потратил на ставки.

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