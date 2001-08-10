Сотрудник курьерской службы на Сахалине проиграл чужие деньги на ставках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя областного центра, который обвиняется вмошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской облсти.

Установлено, что обвиняемый работал в должности логиста в курьерской компании. В ходе осуществления своей трудовой деятельности он выдавал грузы курьерам для последующей доставки получателям, после чего курьеры должны были сдавать денежные средства, полученные от клиентов в кассу компании. Имея определенные финансовые трудности ввиду того, что был азартным игроком, фигурант стал думать, где ему взять деньги. Доступа к денежным средствам, полученным от клиентов курьерами или экспедиторами, он не имел. Один из экспедиторов, будучи новым сотрудником, обратился к обвиняемому за помощью, поскольку не знал, как внести в кассу денежные средства от клиента. Фигурант сказал, что их можно передать ему, а он уже самостоятельно оформит их. Молодой человек поверил злоумышленнику и отдела ему деньги.

Таким образом, обвиняемый ввел в заблуждение нового сотрудника. В последующем, он получал от него деньги, но в кассу не вносил, а присваивал себе. Всего, таким способом фигурант успел похитить более 250 тысяч рублей, которые, впоследствии, потратил на ставки.