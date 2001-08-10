Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2021
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Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
13:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине охранник обокрал магазин, который должен был беречь

На Сахалине охранник обокрал магазин, который должен был беречь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении кражи денежных средств из магазина, расскази ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что примерно за десять дней до совершения кражи, обвиняемый устроился на работу охранником в данный магазин. В день совершения преступления фигурант находился на своем рабочем месте. Рядом с ним был расположен ящик, в котором хранилась выручка. У мужчины возник умысел на хищение находящихся там денежных средств. При помощи имеющего у него ключа, злоумышленник открыл ящик и достал оттуда деньги. Всего там находилось около 60 тысяч рублей в двух пакетах. Фигурант похитил их и скрылся с места преступления.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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