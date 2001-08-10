На Сахалине охранник обокрал магазин, который должен был беречь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении кражи денежных средств из магазина, расскази ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что примерно за десять дней до совершения кражи, обвиняемый устроился на работу охранником в данный магазин. В день совершения преступления фигурант находился на своем рабочем месте. Рядом с ним был расположен ящик, в котором хранилась выручка. У мужчины возник умысел на хищение находящихся там денежных средств. При помощи имеющего у него ключа, злоумышленник открыл ящик и достал оттуда деньги. Всего там находилось около 60 тысяч рублей в двух пакетах. Фигурант похитил их и скрылся с места преступления.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.