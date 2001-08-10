В Южно-Сахалинске мужчина осужден за квартирную кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области

Установлено, что фигурант в июне примерно в пять часов утра находился на улице Амурской в районе сквера Асахикава. Так как было холодно, он решил зайти в один из подъездов, чтобы погреться. Найдя необорудованную домофоном дверь, он зашел в подъезд и стал подниматься на верхние этажи.

Добравшись до четвертого этажа, мужчина облокотился на одну из входных дверей, которая открылась. Тогда он решил пройти в чужое жилище и похитить оттуда какое-нибудь имущество для дальнейшей перепродажи.

Оглянувшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник зашел в жилое помещение, где увидел мобильный телефон и планшетный компьютер, которые похитил и покинул квартиру.

Выйдя из подъезда, обвиняемый напарился в ломбард и продал вышеуказанное имущество за 2 тысячи рублей. На вырученные деньги он приобрел продукты питания и алкогольную продукцию. В содеянном гражданин раскаялся, свою вину признал полностью.

Своими действиями фигурант причинил собственнику похищенного имущества материальный ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей.

Уголовное дело было рассмотрено в суде. Вынесенный в октябре приговор вступил в законную силу.