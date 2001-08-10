В Южно-Сахалинске мужчина осужден за квартирную кражу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области
Установлено, что фигурант в июне примерно в пять часов утра находился на улице Амурской в районе сквера Асахикава. Так как было холодно, он решил зайти в один из подъездов, чтобы погреться. Найдя необорудованную домофоном дверь, он зашел в подъезд и стал подниматься на верхние этажи.
Добравшись до четвертого этажа, мужчина облокотился на одну из входных дверей, которая открылась. Тогда он решил пройти в чужое жилище и похитить оттуда какое-нибудь имущество для дальнейшей перепродажи.
Оглянувшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник зашел в жилое помещение, где увидел мобильный телефон и планшетный компьютер, которые похитил и покинул квартиру.
Выйдя из подъезда, обвиняемый напарился в ломбард и продал вышеуказанное имущество за 2 тысячи рублей. На вырученные деньги он приобрел продукты питания и алкогольную продукцию. В содеянном гражданин раскаялся, свою вину признал полностью.
Своими действиями фигурант причинил собственнику похищенного имущества материальный ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей.
Уголовное дело было рассмотрено в суде. Вынесенный в октябре приговор вступил в законную силу.
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