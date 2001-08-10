Трех пешеходов за один день отправили в больницы сахалинские водители

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 10 ноября 38-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Delica», двигался в западном направлении по улице Пограничной. В районе дома №5 не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП, 17-летний подросток получил телесные повреждения.

В тот же день вечером 36-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Delica», двигался по улице Калинина в городе Аниве. В районе дома №57, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП, 51-летняя женщина получила телесные повреждения.

Еще позже 35-летний водитель, управляя автомобилем «HONDA Fit», двигался в восточном направлении по улице Хабаровской. В районе дома №15 не уступил дорогу и совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу.

В нарушение ПДД РФ, водитель покинул место происшествия. В ходе разыскных мероприятий был установлен. Кроме этого, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В результате ДТП, 22-летняя девушка получила телесные повреждения.

По данным фактам проводится проверка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Сахалинской области.