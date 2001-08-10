Трех пешеходов за один день отправили в больницы сахалинские водители
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром 10 ноября 38-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Delica», двигался в западном направлении по улице Пограничной. В районе дома №5 не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП, 17-летний подросток получил телесные повреждения.
В тот же день вечером 36-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Delica», двигался по улице Калинина в городе Аниве. В районе дома №57, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП, 51-летняя женщина получила телесные повреждения.
Еще позже 35-летний водитель, управляя автомобилем «HONDA Fit», двигался в восточном направлении по улице Хабаровской. В районе дома №15 не уступил дорогу и совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу.
В нарушение ПДД РФ, водитель покинул место происшествия. В ходе разыскных мероприятий был установлен. Кроме этого, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В результате ДТП, 22-летняя девушка получила телесные повреждения.
По данным фактам проводится проверка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Сахалинской области.
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