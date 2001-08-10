«Я чудом увернулась от увесистого куска плитки»: в Южно-Сахалинске рухнул козырёк здания местного вуза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 10 ноября, в Южно-Сахалинске случилось происшествие, которое могло стать ЧП. На фоне циклона, сопровождающегося порывистым ветром, с главного здания Сахалинского государственного университета снесло часть козырька. Деревянные обломки и осколки шифера только чудом не задели прохожих.

Здание по улице Ленина, 290 находится в центре Южно-Сахалинска. Около него всегда оживленное движение транспорта и много пешеходов. Одна из прохожих, студентка местного вуза, поделилась с ТИА «Острова» своими эмоциями.

«Мы шли с подругой, я собиралась подняться на крыльцо этого здания. Тут налетел очередной порыв ветра, я даже не успела опомниться, как прямо передо мной рухнула многокилограммовая конструкция. Сначала мы подумали, что падает вся крыша, и как можно быстрее попытались отбежать обратно. В итоге штукатуркой мне испачкало обувь и брюки, а на руке небольшая царапина. Наверное, падающий обломок по касательной зацепил меня», - говорит Марина.

Сейчас крыльцо закрыто для посетителей, все идут через боковой вход. Кроме обуви и руки одной девушки, по имеющимся данным, в инциденте ничего и никто не пострадали.

СахГУ в последнее время неоднократно был в центре проблемных и даже трагических ситуаций. Как ранее сообщало информационное агентство «Острова», в марте 2021 года от удара электрическим током в общежитии погибли два студента университета. После этого последовал ряд проверок, которые, вероятно, не коснулись внешнего состояния самих корпусов и общежитий.