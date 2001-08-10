«Я чудом увернулась от увесистого куска плитки»: в Южно-Сахалинске рухнул козырёк здания местного вуза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 10 ноября, в Южно-Сахалинске случилось происшествие, которое могло стать ЧП. На фоне циклона, сопровождающегося порывистым ветром, с главного здания Сахалинского государственного университета снесло часть козырька. Деревянные обломки и осколки шифера только чудом не задели прохожих.
Здание по улице Ленина, 290 находится в центре Южно-Сахалинска. Около него всегда оживленное движение транспорта и много пешеходов. Одна из прохожих, студентка местного вуза, поделилась с ТИА «Острова» своими эмоциями.
«Мы шли с подругой, я собиралась подняться на крыльцо этого здания. Тут налетел очередной порыв ветра, я даже не успела опомниться, как прямо передо мной рухнула многокилограммовая конструкция. Сначала мы подумали, что падает вся крыша, и как можно быстрее попытались отбежать обратно. В итоге штукатуркой мне испачкало обувь и брюки, а на руке небольшая царапина. Наверное, падающий обломок по касательной зацепил меня», - говорит Марина.
Сейчас крыльцо закрыто для посетителей, все идут через боковой вход. Кроме обуви и руки одной девушки, по имеющимся данным, в инциденте ничего и никто не пострадали.
СахГУ в последнее время неоднократно был в центре проблемных и даже трагических ситуаций. Как ранее сообщало информационное агентство «Острова», в марте 2021 года от удара электрическим током в общежитии погибли два студента университета. После этого последовал ряд проверок, которые, вероятно, не коснулись внешнего состояния самих корпусов и общежитий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:24 4 Ноября Сергей Надсадин поздравил гостей и жителей Южно-Сахалинска с Днем народного единства
15:35 8 Ноября Сахалинец пришел к стоматологу раньше срока и лишился двух телефонов
16:57 8 Ноября Южно-Сахалинск готовится к фестивалю "День пельменя"
10:10 8 Ноября За праздники сахалинские инспекторы остановили 76 пьяных водителей и 103 человека без прав
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?