Стихия,гуляющая во вторник по югу Сахалина, в среду доставит неприятности северу региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ночью 11 ноября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется дождь, ветер 15-20 м/с, на побережьях 19-24 м/с., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС
Также 11 ноября 2021 года на территории Северо – Курильского района прогнозируется сильный дождь, ветер 22-27 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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