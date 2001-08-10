Сахалинка пойдет под суд за мошенничество с арендой жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы села Раздольное Корсаковского района по обвинению в серии мошенничеств в сфере аренды недвижимости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе предварительно следствия установлено, что женщина работала в одном из агентств недвижимости областного центра и знала порядок предоставления услуг в этой сфере. Когда у нее возникли финансовые трудности, она разработала план обмана клиентов.

Фигурантка намеревалась при обращении граждан в агентство за помощью в подборе вариантов для аренды жилых или коммерческих помещений предоставлять им не соответствующую действительности информацию о стоимости жилья, условиях проживания и месте нахождения квартир. В дальнейшем, заинтересовав клиентов, рассчитывала брать с них предоплату, не выполняя при этом свою часть оговоренных обязательств. Таким способом она рассчитывала похищать денежные средства граждан, перечисленные ими на указанную ею банковскую карту.

Когда фигурантка приступила к реализации задуманного, она, находясь в офисе агентства недвижимости, отвечала на телефонные звонки, поступающие на стационарный и мобильный телефоны агентства, и предлагала гражданам свою профессиональную помощь. Обвиняемая заранее осознавала, что предоставляет клиентам недостоверные сведения об объекте недвижимости. В ходе переписки с потерпевшими по мессенджеру фигурантка, в некоторых случаях выдавая себя за собственника недвижимости, присылала им фотографии квартир, скачанные из открытых источников в сети Интернет, указывая суммы предоплаты. Потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, с целью последующего найма квартиры, соглашались на внесение предоплаты.

Следствие установило, что в период с января по май фигурантка совершила 10 мошенничеств причинив в общей сложности ущерб гражданам на сумму более 70 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.