Сахалинка обиделась на знакомую и ограбила ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в грабеже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 23 сентября она находилась в гостях у своей соседки, с которой они вместе распивали спиртные напитки. Фигурантка попыталась занять денег у хозяйки квартиры и у её сожителя, на что получила отказ. Намного погостив, она отправилась по своим делам. Позже в городе она снова встретила свою подругу, которая направлялась в магазин. Получив отказ в займе денежных средств, она затаила обиду на женщину. Потерпевшая в какой-то момент оступилась и упала на землю. Этим и воспользовалась потерпевшая, схватив кофту, которая находилась в руках у женщины. Проверив карманы, она нашла денежные средства. Высказав претензии, что та её обманула, она забрала деньги себе и ушла.

Похищенные средства в тот же день потратила на спиртное.