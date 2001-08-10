Сахалинка обиделась на знакомую и ограбила ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в грабеже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 23 сентября она находилась в гостях у своей соседки, с которой они вместе распивали спиртные напитки. Фигурантка попыталась занять денег у хозяйки квартиры и у её сожителя, на что получила отказ. Намного погостив, она отправилась по своим делам. Позже в городе она снова встретила свою подругу, которая направлялась в магазин. Получив отказ в займе денежных средств, она затаила обиду на женщину. Потерпевшая в какой-то момент оступилась и упала на землю. Этим и воспользовалась потерпевшая, схватив кофту, которая находилась в руках у женщины. Проверив карманы, она нашла денежные средства. Высказав претензии, что та её обманула, она забрала деньги себе и ушла.
Похищенные средства в тот же день потратила на спиртное.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:24 4 Ноября Сергей Надсадин поздравил гостей и жителей Южно-Сахалинска с Днем народного единства
15:35 8 Ноября Сахалинец пришел к стоматологу раньше срока и лишился двух телефонов
16:57 8 Ноября Южно-Сахалинск готовится к фестивалю "День пельменя"
10:10 8 Ноября За праздники сахалинские инспекторы остановили 76 пьяных водителей и 103 человека без прав
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?