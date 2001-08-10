Сахалинка нашла кредитку с пин-кодом и начала раздавать свои долги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы областного центра, которая обвиняется в совершении кражи денег с найденной ей банковской карты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемая, находясь в районе одного из рынков Южно-Сахалинска, обнаружила на асфальте банковскую карту. Женщина подняла ее и увидела, что на кредитке был приклеен листок бумаги с пин-кодом, а также абонентским номером владельца. Фигурантка решила оставить ее себе и положила в карман куртки. Позже женщина передала чужую карту сыну, сказав, что кредитка якобы принадлежит знакомой, которая дала её на временное пользование.
В дальнейшем молодой человек по просьбе матери снимал с банковской карты денежные средства и отдавал ей. Также обвиняемая совершала переводы денежных средств с данной кредитки своим родственникам и знакомым. Таким образом, фигурантка похитила более 200 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила на покупки в различных магазинах, оплату услуг такси, а также на возврат долгов знакомым и родственникам.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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