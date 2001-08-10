Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2021
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Сахалинцу, вновь севшему пьяным за руль и устроившему погоню, дали реальный срок

Сахалинцу, вновь севшему пьяным за руль и устроившему погоню, дали реальный срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смирныховским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Поронайского района, который признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД МВД РФ по Сахалинской области.

Судом установлено, что 02 января 2021 г. осужденный, имеющий судимость за вождение в нетрезвом виде, находясь в пгт. Смирных, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и начал движение. Несмотря на подачу автомобилем ДПС звуковых и световых сигналов для остановки указанного транспортного средства, водитель не предпринял мер к остановке, а напротив, попытался скрыться от сотрудников полиции, выехав на дорогу сообщением Южно-Сахалинск – Оха, где не справившись с управлением, совершил съезд в придорожный кювет.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя,  назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взяв его в зале суда под стражу.

Кроме того, осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

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