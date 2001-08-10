Тихоокеанское
информационное агентство
10 Ноября 2021
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12:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вулкан Карымский на Камчатке дважды за день "стрельнул" пеплом

Вулкан Карымский на Камчатке дважды за день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 ноября на вулкане Карымском зарегистрировали два пепловых выброса, сообщает камчатское ИА «Кам24». По данным агентства, утром исполин выбросил пепел на высоту до 4500 метров. Пепловый шлейф распространился на 284 километров в сторону Тихого океана.

В тот же день сотрудники Камчатского филиала геофизической службы РАН зафиксировали второй пепловый выброс, высотой до 3500 метров, пепловый шлейф распространился на 190 километров в сторону Тихого океана.

Стоит учитывать, что высота самого вулкана - 1469 метров.

На пути распространения пепловых шлейфов населённые пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

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