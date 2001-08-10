Тихоокеанское
информационное агентство
10 Ноября 2021
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В Южно-Сахалинске открыт для движения участок дороги Участок автодороги Оноры - Кировское
15:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске грузовик врезался в пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Южно-Сахалинске грузовик врезался в пассажирский автобус, есть пострадавшие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 9 ноября примерно в 13 часов 40 минут, водитель 1976 года рождения, управляя грузовым автомобилем «ХИНО», в нарушении требований дорожного знака 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено», двигался в северном направлении, по проспекту Мира, в городе Южно-Сахалинске. рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В районе перекрестка с улицей Тихоокеанской совершил столкновение с автобусом «МАЗ», осуществляющим регулярные пассажирские перевозки, движущимся в попутном направлении и осуществляющим остановку на запрещающий сигнал светофора.

С места происшествия 4 человека отправлены в лечебные организации автомобилями СМП.

По данному факту проводится проверка.

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