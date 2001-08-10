Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя посёлка Вахрушев, обвиняемого в браконьерстве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, находясь в районе реки Нитуй Макаровского района, воды которой являются миграционным путем к местам нереста и местом нереста семейства лососевых, используя запрещённое орудия лова (ставную сеть), незаконно выловил неустановленное количество рыбы горбуши. Далее при помощи ножа путем вспарывания добыл икру лососевых пород на общую сумму более 187 тысяч рублей, пока его действия не были пресечены сотрудниками рыбоохраны.

Вещественные доказательства изъяты и помещены на хранение. В настоящее время ущерб, причиненный государству, обвиняемый возместил в полном объеме.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.