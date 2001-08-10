Чтобы вернуться на родину, хабаровчанин украл телефон у сахалинца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего уроженца села Нелькан Хабаровского края, обвиняемого в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемый, не имея постоянного места жительства в Сахалинской области, проживал на рыболовецком стане неподалеку от пгт. Шахтерск. В день совершения кражи фигурант находился в гостях у потерпевшего, где в компании еще нескольких знакомых распивал спиртное. Когда все легли спать, молодой человек увидел на столе оставленный без присмотра сотовый телефон и решил его похитить, чтобы в дальнейшем продать его, а на вырученные деньги приобрести билет до дома. Он взял устройство и положил его себе в карман, после чего покинул квартиру. На улице он начал рассматривать смартфон и узнал из смс-сообщения, что к номеру телефона владельца привязана банковская карта, на которой имеются денежные средства. Он перевел 8 тысяч рублей своей знакомой, после чего позвонил своему товарищу и попросил отвезти его на рыболовецкий стан, где злоумышленник на тот момент проживал. Спустя несколько дней обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Похищенный смартфон стражи правопорядка изъяли.
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