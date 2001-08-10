Сахалинец обокрал свою мать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего местного жителя в совершении кражи имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе следствия установлено, что фигурант, оказавшись в трудном материальном положении, решил совершить хищение ювелирных изделий и мобильного телефона, принадлежащих его матери. Будучи дома один, он открыл тайник в диване, откуда достал шкатулку с драгоценностями. Далее взял украшения и положил их в карман брюк. После чего увидел мобильный телефон, которым планировал попользоваться, а затем вернуть обратно.
В этот же день злоумышленник направился в ломбард, куда сдал ювелирные изделия, получив за них более 30 тысяч рублей. Некоторые из них у него не приняли, потому что они были выполнены из серебра. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.
Вскоре потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в городское управление МВД для разбирательства в случившемся. Сотрудники полиции вычислили похитителя и изъяли часть похищенного.
Таким образом, Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму около 50 тысяч рублей.
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