На Сахалине семейная пара похитила с банковского счёта пенсию соседки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих граждан в присвоении и растрате денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе следствия установлено, что 16 сентября домой к семейной паре пришла 71-летняя соседка. Она попросила сходить их в отделение банка города Шахтерска, чтобы снять денежные средства со счета, так как ей поступила пенсия. Пара согласилась помочь женщине. После чего пенсионерка, которая старается на счёте деньги не хранить, так как опасается мошенников, написала на листе бумаги пин-код банковской карты и отдала его с кредиткой им.
Таким образом, потерпевшая согласно устной договоренности вверила фигурантам свою банковскую карту.
В это же день обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправились в отделение банка, где обналичили пенсию в размере 8100 рублей.
Затем мужчина предложил своей сожительнице похитить эти денежные средства. Ей предложение показалось заманчивым, и она согласилась, тем самым они вступили между собой в предварительный преступный сговор.
Похищенными денежными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению, совершив покупки спиртных напитков, продуктов питания, табачных изделий и сотового телефона в различных торговых точках Шахтерска. Вернувшись домой, они отдали соседке её банковскую карту и листок с пин-кодом, сообщив, что пенсия на счет не поступила.
Когда они ушли, женщина проверила свои смс-сообщения, поступающие ей благодаря подключенной услуге «Мобильный банк», с помощью которой она отслеживает движение принадлежащих ей денежных средств. Она убедилась в поступлении пенсии, а также в том, что со счета её карты были сняты денежные средства. Тогда о случившемся она заявила в районный отдел МВД.
На следующий день домой к фигурантам пришли сотрудники полиции.
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