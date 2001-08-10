Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2021
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15:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец пришел к стоматологу раньше срока и лишился двух телефонов

Сахалинец пришел к стоматологу раньше срока и лишился двух телефонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 ноября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 33-летний местный житель, заявив об открытом хищении у него двух сотовых телефонов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Потерпевший уточнил обстоятельства случившегося. Как выяснилось, в тот день он пришел в областную стоматологию на приём раньше назначенного времени и решил немного прогуляться поблизости. В одном из дворов он встретил двоих мужчин. Между ними завязался разговор. В какой-то момент один из них увидел у заявителя два сотовых телефона и попросил у него мобильное устройство для звонка. Потерпевший не отказал в просьбе, после чего незнакомец забрал гаджет себе. Вскоре злоумышленник похитил и второй гаджет, игнорирую требования горожанина об их возврате. После непродолжительного преследования незнакомцы прогнали потерпевшего. В дальнейшем последний обратился за помощью в городское управление полиции. Сотрудники уголовного розыска и ППС за дежурные сутки установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, после хищения он отправился в ломбард, где сдал гаджеты, а вырученные деньги потратил на личные нужды. 

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято в полном объёме.

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