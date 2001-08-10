17-летний сахалинец угнал машину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Анивскому городскому округу в минувший четверг поступило заявление от 49-летнего жителя села Троицкое об угоне его автомобиля 1985 года выпуска. Заявитель уточнил, что события разворачивались 3 ноября ближе к полуночи во дворе одного дома по улице Центральной, где он ранее припарковал своего "железного коня", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Незамедлительно был введён план "Перехват" и подняты по тревоге наружные службы полиции. Сотрудники отдельного батальона ППС обратили внимание на автомобиль, внешне подходящий под описание того, что проходил по ориентировке.
В результате проверки это действительно оказалось транспортное средство, объявленное в розыск.
Полицейские задержали подозреваемого в неправомерном завладении иномарки. Личность водителя была установлена. Выяснилось, что к угону причастен 17-летний ранее не судимый воспитанник одного социального учреждения.
Как стало известно, молодой человек приметил старенькое авто и решил его угнать с территории частного владения. Он проник в салон машины, необорудованной сигнализацией, и с помощью подручных средств ему удалось запустить мотор. Затем он тронулся с места и двинулся в сторону островной столицы, где на улице Памятной был задержан сотрудниками ППС.
Возбуждено уголовное дело.
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