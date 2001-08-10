Сахалинца задержали за хранение запрещенного масла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области был задержан 41-летний житель села Дачное, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Оперативниками также был зафиксирован факт передачи данным гражданином наркотического вещества 44-летнему жителю Корсакова. Оба мужчины впоследствии были задержаны. В ходе личного досмотра у покупателя было обнаружено и изъято 0,57 грамма гашишного масла, которое он приобрел за 3 тысячи рублей у подозреваемого. При задержании самого сбытчика полицейские изъяли у него 1,69 грамм того же наркотика. Далее, проведя обследование квартиры 41-летнего подозреваемого, оперативники обнаружили и изъяли 5,24 грамма гашишного масла, 17,9 грамм марихуаны, а также 1,02 грамма смеси гашишного масла и табака. В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что растения конопли, из которых мужчина изготовил наркотики, он выращивал недалеко от дома в лесном массиве.

В отношении сбытчика возбуждены уголовные дела.