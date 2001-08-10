Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2021
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13:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Руководитель энергокомпании на Камчатке "нагрел" краевой бюджет почти на 150 миллионов

Руководитель энергокомпании на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

71-летний руководитель энергоснабжающей компании Камчатского края обвиняется в многомиллионном мошенничестве при закупках каменного угля, сообщает ИА «Кам.24».

Из материалов уголовного дела следует, что в 2013 году обвиняемый, действуя от имени возглавляемой им организации организовал закупку каменного угля через подконтрольное ему предприятие по завышенным ценам. В результате региону причинен ущерб в размере 88 миллионов рублей.

После этого обвиняемый предоставил заведомо ложные сведения о стоимости приобретенного топлива и получил еще 43 миллиона рублей в качестве субсидии.

Позже мужчина получил еще 17 миллионов рублей в качестве налогового вычета.

Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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