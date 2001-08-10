За праздники сахалинские инспекторы остановили 76 пьяных водителей и 103 человека без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 3 по 7 ноября 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие. 8 из них подлежат государственному статистическому учету, в результате которых один человек погиб и 14 получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 76 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении 7 водителей возбуждены уголовные дела.

Кроме этого, пресечены 103 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.