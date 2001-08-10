На Сахалине насмерть сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поздним вечером 7 ноябряв 38-летний водитель, управляя автомобилем "TOYOTA SPRINTER", двигался в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха. На 38 километре, совершил наезд на мужчину, который, по предварительным данным, двигался в северном направлении, по правому краю проезжей части дороги. После чего, автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "TOYOTA COROLLA RUNX", рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП 60-летний мужчина-пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Пешеход был одет в одежду темных тонов, без использования световозвращающих элементов.

По данному факту проводится проверка.