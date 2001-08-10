Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2021
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15:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка, решив заработать на нефти, поделилась деньгами с мошенниками

Сахалинка, решив заработать на нефти, поделилась деньгами с мошенниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Случай произошел с 68-летней жительницей Взморья. Поверив мошенникам, женщина лишилась более 300 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее, потерпевшая в одной из социальных нашла объявление о заработке денег на нефтяной платформе. После того, как заявительница перешла по ссылке, ей позвонил некий мужчина, который предложил заработать денег на дивидендах, после чего спросил, имеются ли у гражданки денежные средства для инвестирования. Получив утвердительный ответ, аферист соединил женщину с другим оператором, который сказал, что деньги необходимо перевести на счета, которые ей сообщат и ждать процентов. Заявительница последовала указаниям звонившего и таким образом лишилась своих денег.

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