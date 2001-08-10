Сахалинец обокрал пекарню на 30 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" поступило заявление от владельца одной из местных пекарен. Мужчина сообщил, что в ночь с 30 на 31 октября кто-то, сорвав навесной замок, проник на склад предприятия, откуда похитил продукты питания. Сумма причинённого ущерба составила около 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность причастного к краже гражданина. Им оказался 18-летний местный житель.

Как оказалось, подозреваемых, будучи в состоянии алкогольного опьянения проник на производственную частную территорию. Сначала злоумышленник по частям выносил имущество и складывал его в укромное место. Затем всё похищенное он перенёс в другое строение, где хранил до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции. Сам молодой человек планировал использовать украденное в личных целях.