Житель Долинска хранил дома сушеную коноплю и ее семена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по городскому округу "Долинский" выявлен факт незаконного хранения наркотических веществ растительного происхождения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе осмотра квартиры местного жителя, расположенной по улице Фрунзе, полицейским были обнаружены три высушенных куста растений, внешне схожих с растением рода конопля. Помимо этого страж порядка четыре маленьких полимерных пакетика и небольшую банку с семенами растения вышеупомянутого вида.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное изъято и направлено на экспертизу. Согласно её результатам, представленное на исследование растение действительно оказалось коноплей, общая масса которой составила более 102 грамм.