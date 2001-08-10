Сахалинец из ревности до смерти забил сожительницу табуретом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Долинск следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего местного жителя в умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, рассказали ТИА "Острова" в следственном комитете РФ по Сахалинской области.
По версии следствия, обвиняемый в течение двух лет проживал со своей 39-летней сожительницей, которую ревновал и на этой почве между ними возникали конфликты. В июне 2021 года во время ссоры мужчина нанес кашеваркой не менее двух ударов по голове и телу женщины, причинив ушибленные раны.
В августе 2021 года между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вновь произошел конфликт во время которого обвиняемый нанес по голове и телу потерпевшей не менее 30 ударов табуретом и кулаками, причинив закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибленные раны. Смерть женщины наступила на месте происшествия.
По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно будет направлено в суд, для рассмотрения по существу.
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