Сахалинец, осужденный условно за наркотики, не встал на учет и теперь отправится на 4 года за решетку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинский городской суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения 27-летнему жителю с.Быков Долинского района, осужденному ранее за незаконные приобретение и хранение наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что ранее приговором Южно-Сахалинского городского суда осужденный признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере и приговорен к наказанию в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Однако после вступления приговора в законную силу осужденный для постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию Долинского района не явился, по указанному им адресу не проживал, в связи с чем объявлен в розыск.

Начальником уголовно-исполнительной инспекции Долинского района в суд направлено представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором Южно-Сахалинского городского суда.

Суд, с учетом мнения представителя прокуратуры, удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции, отменил условное осуждение и постановил направить осужденного для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на четыре года.