Олень, сбежавший из экофермы на Сахалине, попал под автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 ноября с сахалинской экофермы "Роуз-Агро" сбежал олененок, в тот же день он погиб под колесами автомобиля, сообщает ASTV.RU.

"Обнаружили труп оленя примерно в 23:20 в районе следующего перекрёстка после поворота на ферму в сторону Корсакова. Метрах в 50 от оленёнка стоял автомобиль, но повреждения не заметили", пишет АСТВ, ссылаясь на своего информатора.

После побега животного, представители фермы организовали операцию по его поимке, но, к сожалению, безуспешно.