У сахалинца изъяли 150 граммов марихуаны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступила оперативная информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному хранению наркотических веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе обследования хозяйственной постройки, принадлежащей указанному гражданину, полицейские обнаружили и изъяли черный полимерный пакет. Внутри него находилось измельчённое вещество растительного происхождения, по внешним признакам, схожее с растением рода конопля. Также, в указанном пакете содержались пять матерчатых свёртков с измельчённым веществом растительного происхождения и специфическим запахом.

Изъятое было направлено на экспертизу. Согласно её результатам, представленное на исследование вещество оказалось наркотическим средством каннабис (марихуана), общая масса которого составила 154,09 грамма.

Также правоохранители изъяли и направили на исследование вещество, содержащееся в белом полимерном пакете с фрагментами бумаги и ватными тампонами. Согласно заключению эксперта, оно является наркотическим средством – каннабис (марихуана), общая масса которого 0,53 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ - незаконное хранение наркотических средств, в крупном размере).

В отношении 22-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.