Сахалинка узнала о своем кредите, когда начали беспокоить коллекторы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию обратилась за помощью 21-летняя сахалинка, которая сообщила, что на ее имя незаконно был оформлен кредит, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Девушка пояснила, что ей пришло письмо от коллекторского агентства о том, что у неё долги по займу на сумму 14 тысяч рублей. Девушка позвонила в банк, где подтвердили, что 3 июня этого года на нее действительно был оформлен кредит.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что летом потерпевшая приезжала в гости к своему другу в село Пензенское Томаринского района. При себе у неё имелись личные документы, чем и воспользовалась сестра молодого человека. В подходящий момент она взяла паспорт заявительницы и дистанционно с помощью сети Интернет оформила на неё кредит, указав для перевода реквизиты своей банковской карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ - мошенничество.