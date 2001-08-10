Южносахалинца убили у

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области расследуется уголовное дело по факту смерти 42-летнего жителя областного центра, наступившей в результате получения им закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что потерпевший получил смертельную травму во время конфликта, произошедшего 30 октября 2021 года в период времени с 23 часов до 23 часов 45 минут в районе перекрестка ул. Ленина и Коммунистического проспекта, около "Доски почета" г. Южно-Сахалинска.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление свидетелей и очевидцев произошедшего.

Следствие просит лиц, проезжавших в указанное время через перекресток ул. Ленина и Коммунистического проспекта или через перекресток ул. Амурской и Коммунистического проспекта, на автомобилях, имеющих видеорегистраторы, а также лиц, находившихся в указанное время в баре "У Руслана" или рядом с ним (около магазина "Амикс", авиакасс компании "Аврора"), которым что-либо известно о произошедшем конфликте, обратиться в следственный отдел по г. Южно-Сахалинск по телефону 8 (924) 196-01-35.