Почти три миллиона отдал сахалинец мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жертвой мошенников стал 42-летний житель Горнозаводска, лишившийся более двух миллионов 700 тысяч рублей. Ранее ему позвонил неизвестный. Представившись сотрудником кредитного отдела банка, звонивший сообщил, что в личный кабинет заявителя был совершен вход неизвестным лицом. При этом он сам назвал данные потерпевшего и все номера его банковских карт. Единственное, что необходимо было узнать аферисту, это код клиента. Заявитель сообщил его, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Спустя неделю поступил еще один звонок. В этот раз потерпевшему сообщили о том, что на его имя кто-то пытается оформить кредит и для того, чтобы не испортить кредитную историю, потерпевшему необходимо в отделении банка получить эти деньги и перевести их на безопасные счета, что заявитель и сделал. Таким образом мужчина и лишился указанной суммы денег.