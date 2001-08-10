Курильчанка, заметив слабый замок в двери соседки, выбила его и обокрала квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 октября в дежурную часть ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу поступило заявление от 29-летней местной жительницы о том, что из её квартиры было похищено имущество. Сумма ущерба составила 9 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При проведении проверки участковыми уполномоченными полиции была установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась ранее судимая 52-летняя соседка потерпевшей.

Установлено, что подозреваемая приметила, что соседская дверь оборудована слабым замком. Долго не раздумывая, женщина выбила дверь ногой. Затем она зашла в комнату, всё осмотрела, после чего открыла холодильник, откуда достала продукты и захватила другое имущество, после чего ушла к себе в квартиру. Дома женщина припрятала похищенное, а продукты сложила в свой холодильник. Полицейские изъяли похищенное в полном объёме, которое вернули потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело