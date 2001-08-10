Сахалинец забрал в счет долга ноутбук и теперь его будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ – самоуправство, рассказли ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее в отдел МВД поступило сообщение от местного жителя о том, что его 24-летний знакомый присвоил принадлежащий ему ноутбук стоимостью 16 тысяч рублей.

В ходе последовавшего разбирательства стало известно, что 13 октября подозреваемый пришел в общежитие, где проживает заявитель, чтобы получить деньги, которые тот брал у него в долг. Обнаружив, что дверь в комнату открыта, он вошел внутрь и увидел спящего потерпевшего. Осмотревшись, подозреваемый обратил внимание на ноутбук, который решил забрать и хранить у себя до того момента, пока потерпевший не вернет ему деньги. Взяв устройство, молодой человек покинул общежитие. Когда заявитель проснулся и обнаружил пропажу, то сразу же обратился в полицию.