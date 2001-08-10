Двое сахалинцев организовали ограбление пенсионера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 октября в первом часу ночи в отдел МВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от 76-летнего жителя пгт. Шахтерск. Мужчина сообщил, что неизвестный ворвался к нему в квартиру, напал на него, угрожал насилием и похитил из сейфа 40 тысяч рублей и травматический пистолет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Незамедлительно на задержание подозреваемого были ориентированы наружные службы районного отдела полиции. К комплексу оперативно-разыскных мероприятий подключились сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области.
В ходе работы, направленной на установление местонахождения подозреваемого, появились основания полагать, что злоумышленник действует с сообщницей. Также полицейские нашли очевидцев и транспортные средства, на которых они передвигались. Поступила информация, что причастные к разбою покинули Углегорский район и направляются на север острова. С целью блокировки их возможных путей отступления мобильными экипажами были организованы временные блокпосты.
В ходе установления возможных мест сокрытия разыскиваемых стало известно, что они находятся в пгт. Тымовское. В результате слаженной совместной работы сотрудников Управления уголовного розыска, углегорского, поронайского и тымовского отделов полиции подозреваемый, оказавший сопротивление, вместе с соучастницей были задержаны.
Предварительно установлено, что знакомой потерпевшего, 35-летней ранее судимой жительнице пгт. Шахтёрск, стало известно, что он хранит у себя дома в сейфе денежные средства и травматический пистолет. Она поделилась этими сведениями с 37-летним ранее неоднократно судимым местным жителем. В дальнейшем они стали планировать нападение. В назначенный день женщина пришла в гости к пенсионеру. Затем под надуманным предлогом отлучилась, специально оставив входную дверь открытой. Вскоре в жилище ворвался подозреваемый, причинил заявителю телесные повреждения, завладел ключами от сейфа, откуда похитил травматический пистолет и деньги. Чтобы потерпевший не смог сразу обратиться за помощью, злоумышленник оборвал провод стационарного телефона, после чего скрылся.
Благодаря оперативному взаимодействию полицейских подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки с вещественными доказательствами, изобличающими их в содеянном. Оставшаяся часть похищенных денежных средств и травматический пистолет изъяты.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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