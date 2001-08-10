В Южно-Сахалинске насмерть сбили пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 31 октября 38-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Land Cruiser Prado 120", двигался в южном направлении по автодороге Юго-Западный объезд. В районе 2 километра совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, пешеход получила телесные повреждения от которых скончалась в реанимационном отделении ГБУЗ "Сахалинская областная клиническая больница".

По данному факту проводится проверка.