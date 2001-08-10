Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2021
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В Южно-Сахалинске в некоторых домах 30 октября отключат воду
11:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине перевернулся автомобиль, пострадал ребенок

На Сахалине перевернулся автомобиль, пострадал ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 31 октября 38-летний водитель, управляя автомобилем "TOYOTA Corolla Axio", двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Оха. В районе 361 километра, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, рассказли ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 6-летний ребенок получил телесные повреждения.

В нарушение ПДД РФ водитель перевозил ребенка без использования детского удерживающего устройства.

По данному факту проводится проверка.

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