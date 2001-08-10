На Сахалине за выходные остановлены 46 пьяных водителей и 61 - без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 29 по 31 октября 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 62 дорожно- транспортных происшествия. 5 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых один человек погиб и четыре получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 46 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении 5 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Кроме этого, пресечен 61 факт управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.