Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2021
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15:48, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Авачинскую бухту залили нефтью

Авачинскую бухту залили нефтью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информацию о разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте, озвученную камчатскими журналистами, проверит прокуратура Камчатского края, сообщает ИА "Кам 24".

Как рассказали информационному агентству в надзорном органе, прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее о загрязнении бухты сообщалось и в конце августа. Тогда пятно нефтепродуктов было обнаружено у берега в микрорайоне Сероглазка. Проверку инцидента проводили Росприроднадзор и военная прокуратура ТОФ, о ее результатах официально не сообщалось. По данным информагентства, проверяющие тогда пришли к выводу, что нефтепродукты попали в акваторию через ливневую канализацию.

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