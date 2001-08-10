Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2021
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13:48, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У жителя Камчатки изъято красной икры на три миллиона рублей

У жителя Камчатки изъято красной икры на три миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы Росрыболовства вблизи посёлка Сокоч Камчатского края остановили грузовик, в котором оказались контейнеры с тремя тоннами красной икры, передает ТК «41 Регион».

Надлежащие документы были предоставлены водителем только на две тонны.

По данному факту материалы переданы в полицию. Деликатесная продукция, стоимость которой значительно превосходит три млн рублей, изъята и отправлена на ответственное хранение.

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